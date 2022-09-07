Ходарёнок: закупка РФ "миллионов снарядов и ракет" у Северной Кореи — абсурд

Россия не может закупить у Северной Кореи боеприпасы по той причине, что у Пхеньяна их просто нет в нужном количестве. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок в своём Telegram-канале.

Эксперт прокомментировал публикацию в The New York Times, где говорится, что Россия якобы закупает "миллионы снарядов и ракет у Северной Кореи". И из этого делается вывод, что у российской армии дела со снабжением совсем плохи.

Однако стоит только поработать с памятью, как сразу станет ясно, какой это абсурд, заметил журналист.

"Ну как КНДР, которую Советский Союз снабжал оружием многие годы, может продавать вооружение туда, где его и производят? Откуда у КНДР миллионы снарядов и ракет? Страна, у которой суверенитет держится на этих ракетах, возьмёт так и продаст их все?" — задал вопросы аналитик.

Ранее военный эксперт Вадим Козюлин назвал гипотетическую закупку снарядов у КНДР хорошим вариантом для России.