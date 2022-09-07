Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала русских врасплох

Если украинской армии удастся захватить Балаклею, то оттуда артиллерийские снаряды смогут долететь до Изюма и Купянска, заявил Алексей Арестович.

По его словам, так будет создана угроза снабжению восточной группировки союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР.

"Это грандиозная проблема для них (союзников. — Прим. ред.), реально, большущая", — уточнил советник офиса президента Украины.

Он предпочел умолчать, что попытка контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении не увенчалась успехом, националисты смогли закрепиться лишь на окраинах Балаклеи.

Зато пропагандист похвастался новой тактикой боевиков, хотя и не стал раскрывать подробностей.

"Там мы применили новую интересную тактику, которую до сих пор не применяли. Она застала их (союзников. — Прим. ред.) врасплох, но о ней еще рано говорить", — отметил Арестович.

Вполне вероятно, что под этим он подразумевал длительное накопление резервов. Ранее сообщалось, что Киев копил силы для наступления на Балаклею целый месяц.