ВСУ месяц копили силы для провального наступления на Балаклею

После нескольких дней артиллерийской подготовки ВСУ предприняли массированную атаку на Балаклею. Националисты не достигли своей цели и не смогли войти в город.

Во время наступления украинских боевиков на Херсон многие российские военные эксперты предполагали, что атака является отвлекающим маневром, а целью основного удара будет совершенно другое направление. Оказалось, таким образом Киев пытался скрыть попытку захвата Балаклеи.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью Life отметил, что украинская армия пыталась захватить самый крупный в Европе склад оружия и перерезать стратегическую магистраль Волхов Яр — Балаклея.

По словам авторов материала, Генштаб ВСУ готовил контрнаступление целый месяц, стягивая к этому участку фронта технику и личный состав. Грандиозные планы украинскому командованию пришлось корректировать на ходу из-за огромных потерь в трёх наступающих бригадах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ракетным ударом по Чугуеву уничтожен штаб командования Балаклейской операцией.