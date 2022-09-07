После нескольких дней артиллерийской подготовки ВСУ предприняли массированную атаку на Балаклею. Националисты не достигли своей цели и не смогли войти в город.
Во время наступления украинских боевиков на Херсон многие российские военные эксперты предполагали, что атака является отвлекающим маневром, а целью основного удара будет совершенно другое направление. Оказалось, таким образом Киев пытался скрыть попытку захвата Балаклеи.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью Life отметил, что украинская армия пыталась захватить самый крупный в Европе склад оружия и перерезать стратегическую магистраль Волхов Яр — Балаклея.
По словам авторов материала, Генштаб ВСУ готовил контрнаступление целый месяц, стягивая к этому участку фронта технику и личный состав. Грандиозные планы украинскому командованию пришлось корректировать на ходу из-за огромных потерь в трёх наступающих бригадах.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ракетным ударом по Чугуеву уничтожен штаб командования Балаклейской операцией.
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Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.