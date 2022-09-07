Подоляка: Зеленский "выстрелил себе в ногу", запретив писать о военном конфликте

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали всё больше тайком слушать и читать российские Telegram-каналы, которые ведут блогеры и военные корреспонденты. И это связано с тем, что Киев запретил комментировать боевые действия всем, кроме официальных источников. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Десяткам тысяч украинских солдат и офицеров нужна правда о происходящих событиях, а президент Украины Владимир Зеленский, запретив показывать даже полуправду, по сути, выстрелил себе в ногу, считает аналитик.

Однако сделать по-другому он и не мог, поскольку в этом случае в украинских тылах была бы паника, после того как люди узнали бы правду о разгроме на Херсонском направлении.

Для киевского режима ситуация сегодня выглядит очень и очень плохо, поскольку даже полуправду говорить нельзя, а за правдой бойцы ВСУ уже массово идут в информационное поле противника, заключил Подоляка.