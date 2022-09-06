Подоляка: сражение под Балаклеей — "последний шанс" Зеленского

Главной задачей наступления Вооружённых сил Украины в районе Харькова было взять Балаклею и выйти на Изюм, чтобы сорвать наступательные планы российского командования на эту осень. Такое мнение высказал военный аналитик, журналист Юрий Подоляка.

Он отметил, что это наступление шло по той же схеме, что и недавнее наступление в районе Херсона, и точно так же здесь ВСУ потерпели неудачу уже в первый же день. Им не удалось взять Балаклею в кольцо, отрезать от основных сил ВС РФ и уничтожить гарнизон, который бы там оставался.

Эксперт считает, что давно ожидаемое наступление ВСУ под Харьковом является лично для президента Украины Владимира Зеленского "наступлением последней надежды".

"Потому, что если все они будут неудачными, то Запад перестанет видеть в нём реальную фигуру, на которую можно далее делать ставку. И это лично для него может кончиться очень и очень плохо", — заключил Подоляка в своём Telegram-канале.