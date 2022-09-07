Куликовский: ВСУ бросили в наступление на Балаклею до 9 тысяч человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ), по некоторым данным, задействовали в наступлении на Балаклею до 9 тысяч человек. Об этом написал в своём Telegram-канале военный журналист Герман Куликовский.

Он отмечает, что связь с "большой землёй" на данный момент Балаклея продолжает держать через простреливаемую дорогу, но украинцы пытаются её перерезать, наступая на населённый пункт Савинцы.

По словам военкора, сильному обстрелу подвергся сегодня и Купянск. Противник продолжает наступление в направлении северной дороги на Купянск.

Но самое главное — это то, что ВСУ ещё наверняка не полностью задействовали план наступления, считает репортёр. По его мнению, задача перед ними поставлена самая амбициозная.

Украинские боевики, скорее всего, начнут давить с юга Изюмского фронта, опираясь на Славянск и Барвенково, предположил военкор.

Отметим, также появились сообщения, что российские военные уже подтянули резервы, которые с ходу вступают в бой с противником.