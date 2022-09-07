Вучич: Сербия купит беспилотники Bayraktar за несколько сотен миллионов евро

Лидер Сербии Александр Вучич сказал, что власти республики намерены приобрести у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Президент выразил надежду на прибытие нескольких дронов уже в 2023 году.

"Покупка на несколько сотен миллионов евро", — подчеркнул глава страны в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.