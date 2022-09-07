К Балаклее в Харьковской области подтягиваются резервы российских сил, которые с ходу вступают в бой. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц со ссылкой на информацию с мест.
По словам источников на линии фронта, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), чтобы не застрять в Волоховом Яру, попытались двинуться по трассе в сторону Изюма, однако понесли потери.
Также часть подразделений ВСУ пытается развить наступление в сторону Шевченково, из которого трасса ведёт на Купянск, видимо, в надежде отрезать российскую группировку от снабжения, считает репортёр.
По соединениям ВСУ работает авиация и артиллерия союзных сил, с марша в бой вступают подтягивающиеся резервы, пишет военкор.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.