МО: ВС России поразили пункт управления 24-й мехбригады ВСУ под Николаевом

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России поразили пункт управления 24-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Николаевом.

МО РФ сообщает, что ВС РФ высокоточными ударами поразили пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области. ВС РФ нанесли удары по военной технике и живой силе 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области. Также союзные силы поразили 61-ю пехотную бригаду в районах Висунска и Явкино Николаевской области.