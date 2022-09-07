Марочко назвал особенность тактики союзных сил в ходе СВО: минимизация потерь

В зоне ответственности Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики ситуация довольно сложная, можно её охарактеризовать как стабильно напряжённую: боевики ВСУ огрызаются и интенсивно применяют тяжёлую артиллерию. Об этом заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru.

"Противник бросает в жерло войны всё новые человеческие ресурсы, которые регулярно уничтожаются союзными войсками", — отметил он.

Марочко сообщил, что на данном этапе проводится плановая военная спецоперация (СВО), которая находится в активной фазе. Офицер подчеркнул, что временные рамки боевых действий не являются приоритетным вопросом. Самым главным остаётся минимизация потерь среди личного состава и мирного населения.

Также Марочко отметил, что необходимо наносить удары по военной инфраструктуре противника, избегая разрушений гражданских объектов. Однако это было бы невозможно сделать при стремительном наступлении.

"Мы на данных направлениях продвигаемся ровно с тем темпом, который позволяет сохранить и жизни, и инфраструктуру. Поэтому за всё время проведения специальной военной операции темпы на разных участках местности были абсолютно разными", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Марочко отметил, что даже в так называемые элементы застоя союзные войска выполняли все боевые задачи и освобождали населённые пункты. Однако были моменты, когда продвижение было очень стремительным, поскольку на территории ЛНР много равнинной местности и мелких посёлков. Там украинские боевики не могли использовать свою излюбленную тактику "живого щита".

"Но были и крупные агломерации, где противник под всеми возможными поводами использовал гражданскую инфраструктуру в своих военных целях, размещал артиллерию возле детских садов, больниц, во дворах мирных граждан, в спальных районах. Естественно, это всё затрудняло продвижение наших войск", — объяснил офицер.