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Союзные войска России и Народной милиции осуществляют успешное продвижение в Донбассе, разбивая укреплённые районы украинских боевиков. Об этом заявил военный эксперт Юрий Подоляка. По его мнению, быстрого наступления российской армии не будет, поскольку ключевая задача состоит в минимизации потерь личного состава.

Та сторона, которая сохранит максимум сил в ходе военной спецоперации, окажется победителем в украинском конфликте. Этот факт вызывает раздражение у руководства киевского режима, заявил Подоляка.

"Именно поэтому Киев сейчас так сильно бесится от новой тактики продвижения ВС РФ вперёд, всеми силами пытаясь навязать контригру", — объяснил Подоляка в программе "Время покажет".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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