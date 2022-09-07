"Разгромленные" Киевом в Балаклее росгвардейцы оказались живы и здоровы

Появившаяся информация о якобы разгроме бойцов Росгвардии в Балаклее оказалась очередным фейком Киева.

На самом деле армия Украины в Балаклею так и не вошла, а бойцы русских отрядов СОБРа живы и здоровы. Это сообщают военкоры.

"Самара — все живы и здоровы. У башкиров один — трёхсотый. Ранения. Ну не тяжёлые, осколочные в ногу. В общем, всё чётко. Насчёт остальных моментов. Не в курсе — разблокировали там, не разблокировали. В общем, парни все живы, здоровы", — сообщает проект Семёна Пегова WarGonzo.