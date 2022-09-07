Washington Post: потери ВСУ в наступлении на Херсон в 5 раз выше ВС РФ

Потери армии Украины в наступлении на Херсон в пять раз выше российских.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Мы потеряли 5 человек за каждого, кого они потеряли", — рассказал газете командир взвода ВСУ Игорь.

Боевики жалуются американскому изданию на устаревшее оборудование и экономии боеприпасов.