Потери армии Украины в наступлении на Херсон в пять раз выше российских.
Об этом сообщает The Washington Post.
"Мы потеряли 5 человек за каждого, кого они потеряли", — рассказал газете командир взвода ВСУ Игорь.
Боевики жалуются американскому изданию на устаревшее оборудование и экономии боеприпасов.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.