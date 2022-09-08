Шведский наёмник с позывным "Айс": из взвода осталось только трое

Наступление на некоторых участках фронта Украине обходится очень дорого. Об этом сообщил шведский наёмник с позывным "Айс", воюющий на стороне украинской армии, на своей странице в соцсети.

Он рассказал, что в ходе последних боёв за несколько дней из 22 человек в его взводе остались в строю только трое. Остальные боевики были убиты или тяжело ранены.

Наёмник добавил также, что накануне русский танк попал в бункер, где находились четверо иностранных боевиков. Двое из них были уничтожены, а двое других получили тяжёлые ранения, при этом один лишился ноги.

Ранее британский наёмник Марк Эйрс пожаловался на подавляющее превосходство российской артиллерии и бронетехники.