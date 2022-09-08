Украинская армия не смогла захватить Балаклею и подставила под удар свои фланги

Попытка контратаки украинских боевиков в Харьковской области с попыткой взятия Балаклеи может обернуться значительными потерями личного состава ВСУ.

Как показали события последних двух суток, Генштаб ВСУ переоценил свои силы. Националисты не смогли захватить Балаклею, а потому обошли город и направились к населённым пунктам Волхов Яр и Шевченко. Всё, чего смогли добиться украинские боевики в результате наступления — взять под свой контроль несколько участков пригородных дорог.

Сейчас все пять брошенных в атаку бригад ВСУ находятся под атаками российской авиации и артиллерии, пишет издание "Военное обозрение".

Пытаясь закрепиться на рубеже Волохов Яр — Шевченково, националисты обнажили свои фланги. Когда перегруппировка союзных войск закончится, наступающие силы понесут огромные потери, то есть эта попытка контрнаступления станет еще более провальной, чем атака ВСУ под Херсоном.

Ранее сообщалось, что удерживать Балаклею в течение нескольких часов пришлось бойцам СОБР из Самары и Башкирии, которые уже получили прозвище "60 спартанцев".