Киевская пропаганда продолжает лгать, что ВСУ удалось взять Балаклею, окружив и уничтожив бойцов Росгвардии. Российский СОБР выстоял и дождался подкрепления.
Украинские Telegram-каналы утверждают, что якобы часть города Балаклея перешла в руки националистов, а защитники окружены и разгромлены. На самом деле, бойцы СОБР из Самары и Башкирии, которые уже получили прозвище "60 спартанцев", смогли удержать населённый пункт и дождаться подмоги.
В настоящее время ситуация довольно тяжёлая, среди российских военнослужащих есть раненые, но защитники полностью контролируют ситуацию, сообщает издание "Царьград".
Как стало известно накануне, Генштаб ВСУ готовился к контрнаступлению на Балаклею целый месяц, стягивая резервы со всей страны.
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