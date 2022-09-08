Балаклею смогли удержать "60 спартанцев" из СОБР Уфы и Самары

Киевская пропаганда продолжает лгать, что ВСУ удалось взять Балаклею, окружив и уничтожив бойцов Росгвардии. Российский СОБР выстоял и дождался подкрепления.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что якобы часть города Балаклея перешла в руки националистов, а защитники окружены и разгромлены. На самом деле, бойцы СОБР из Самары и Башкирии, которые уже получили прозвище "60 спартанцев", смогли удержать населённый пункт и дождаться подмоги.

В настоящее время ситуация довольно тяжёлая, среди российских военнослужащих есть раненые, но защитники полностью контролируют ситуацию, сообщает издание "Царьград".

Как стало известно накануне, Генштаб ВСУ готовился к контрнаступлению на Балаклею целый месяц, стягивая резервы со всей страны.