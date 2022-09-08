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Эксперт Кнутов описал тяжёлую ситуацию в рядах ВСУ: "Страшный звоночек"

Силовые структуры

Украинские женщины с 1 октября должны встать на воинский учёт. Военнообязанным выезд из Украины будет запрещён. Этот факт свидетельствует о том, что в стране тяжёлая ситуация. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, украинцы скоро начнут задавать вопрос: почему супруга президента Владимира Зеленского не стоит на учёте?

"Зеленский сейчас пытается это преподнести как пожелание, а не как обязательное условие. Но это будет обязательно. А вообще это говорит о крайне тяжёлой ситуации", — заявил Кнутов в интервью "Украина.ру".

Эксперт убеждён, что это является "страшным звоночком", поскольку намерение отправить женщин на фронт демонстрирует сложную обстановку в украинской армии.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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