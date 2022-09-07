Командование ВСУ отправило на передовую около пяти тысяч женщин

На Украине отправили на передовую около пяти тысяч женщин, ещё 25 тысяч ждут своей очереди в тыловых частях ВСУ. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее в генеральном штабе украинской армии отметили, что эта мера необходима, чтобы восполнить потери личного состава. Однако на данный момент процесс проходит на "добровольной основе", а на фронт отправляют исключительно "по необходимости". Очередная волна мобилизации запланирована на 1 октября.

Маляр заявила, что сейчас в рядах украинской армии насчитывается более 30 тысяч женщин.

"На фоне государств, которые являются членами НАТО на сегодня, это очень высокий показатель, один из самых высоких", — отметила замминистра обороны.