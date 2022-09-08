США поставят гиперзвуковое оружие в свою армию уже в 2023 году

Американская армия рассчитывает поставить первые образцы гиперзвукового оружия на свою несущую технику уже до конца 2023 года.

Об этом на конференции Defense News заявил заместитель главы Министерства армии США Гейб Камарилло.

"Я не ожидаю каких-либо задержек", — ответил замминистра военного ведомства на вопрос о возможном изменении срока поставок гиперзвукового вооружения.

Он отметил, что военно-промышленному комплексу Соединённых Штатов удалось создать новейшие системы гиперзвукового оружия с "беспрецедентной скоростью и эффективностью". Всё это позволит ускорить модернизацию американской армии, подытожили в Министерстве армии Штатов.