Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Bloomberg: США уже передали Киеву сверхточные снаряды Excalibur с GPS-наведением
Сатановский оценил ситуацию в Британии и США: "Идущие по дороге в ад"
Власти Купянска сообщили об эвакуации детей и женщин
Newsweek: КНР намекает на собственную СВО для Тайваня
На Запорожской АЭС остановили работу пятого энергоблока
В Белгороде назвали короткое замыкание причиной отключения электричества
Марочко: мирные жители ещё очень долго будут подрываться на минах ВСУ
АР: сенаторы призвали Байдена вспомнить о США на фоне помощи Киву в $47 млрд
Поддубный: под Балаклеей нашлись 200 "пропавших" польских танков

США поставят гиперзвуковое оружие в свою армию уже в 2023 году

Силовые структуры

Американская армия рассчитывает поставить первые образцы гиперзвукового оружия на свою несущую технику уже до конца 2023 года.

Об этом на конференции Defense News заявил заместитель главы Министерства армии США Гейб Камарилло.

"Я не ожидаю каких-либо задержек", — ответил замминистра военного ведомства на вопрос о возможном изменении срока поставок гиперзвукового вооружения.

Он отметил, что военно-промышленному комплексу Соединённых Штатов удалось создать новейшие системы гиперзвукового оружия с "беспрецедентной скоростью и эффективностью". Всё это позволит ускорить модернизацию американской армии, подытожили в Министерстве армии Штатов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"

Продолжается военное противостояние за Балаклею.

Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Силовые структуры
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Инна Новикова Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор Инна Новикова Сергей Лебедев Россия всегда за "дружбу" расплачивалась золотом — и чёрным тоже Сергей Лебедев Ольга Лебедева Инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС "не увидели" главного Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
Силовые структуры
Баширов: военные России впервые вступили в бой с гибридными войсками НАТО
"Разгромленные" Киевом в Балаклее росгвардейцы оказались живы и здоровы
Силовые структуры
"Разгромленные" Киевом в Балаклее росгвардейцы оказались живы и здоровы
Последние материалы
В Белгороде назвали короткое замыкание причиной отключения электричества
Марочко: мирные жители ещё очень долго будут подрываться на минах ВСУ
АР: сенаторы призвали Байдена вспомнить о США на фоне помощи Киву в $47 млрд
Поддубный: под Балаклеей нашлись 200 "пропавших" польских танков
Учёные из Томска разрабатывают эффективный препарат для диагностики рака
Референдумы 4 ноября решат судьбу и РФ, и Новороссии
Пентагон отказался комментировать возможные поставки Киеву танков Abrams
Власти Энергодара: Генштаб Украины признал участие в нанесении ударов по ЗАЭС
Штаб теробороны ДНР: за сутки пять человек получили ранения из-за обстрелов ВСУ
Bloomberg: Байден переговорит с лидерами G7, НАТО и ЕС по вопросам помощи Киеву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников