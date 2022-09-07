США подтвердили поставки Киеву противокорабельных ракет "Гарпун" с пусковыми установками наземного базирования.
Об этом сообщил сотрудник Минобороны США Билл Лапланте.
Он отметил, что ВСУ понадобились ракеты Harpoon, но в наземном варианте, поскольку у Киева отсутствовали носители для морской версии. Для этого Вашингтон провёл работу по размещению ракет на автоплатформе, после чего установки передали Киеву.
Также проведено обучение националистов применению этих ПКР.
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