США подтвердили поставки Киеву противокорабельных Harpoon на автошасси

США подтвердили поставки Киеву противокорабельных ракет "Гарпун" с пусковыми установками наземного базирования.

Об этом сообщил сотрудник Минобороны США Билл Лапланте.

Он отметил, что ВСУ понадобились ракеты Harpoon, но в наземном варианте, поскольку у Киева отсутствовали носители для морской версии. Для этого Вашингтон провёл работу по размещению ракет на автоплатформе, после чего установки передали Киеву.

Также проведено обучение националистов применению этих ПКР.