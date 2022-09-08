Штаб украинского военного командования сообщил, что по состоянию на утро четверга, 8 сентября, российская армия сосредотачивает силы для установления полного контроля над территорией ДНР.
В частности, утренняя сводка Генштаба украинской армии отмечает, что ВС РФ нанесли более десяти ракетных и 22 авиационных ударов по военным объектам украинских войск.
Объединённая армия РФ и ЛДНР ведёт штурмовые действия в районах Диброва, Григоровки, Константиновки, Зайцева, Майорска и Первомайского.
Накануне МО РФ сообщило, что из-за больших потерь личный состав 57-й мотострелковой бригады ВСУ у посёлка Белая Криница Херсонской области отказался от выполнения боевых задач и дезертировал.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.