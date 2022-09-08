В специальной военной операции на Украине продолжается наступление союзной армии на Северск.
Как сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", группировка "О" взяла ещё один укрепрайон националистов киевкого режима.
По информации издания, бойцы "Отважных" продолжают наступление на Северском направлении, приближая полное освобождение Донецкой Народной Республики.
Также отряд "О" пополнил свой арсенал очередной партией вооружения, которое бросили убегающие от "Отважных" боевики ВСУ.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.