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Наступление на Северск: отряд "Отважных" взял ещё один укрепрайон

Силовые структуры

В специальной военной операции на Украине продолжается наступление союзной армии на Северск.

Как сообщают военные корреспонденты "Русской Весны", группировка "О" взяла ещё один укрепрайон националистов киевкого режима.

По информации издания, бойцы "Отважных" продолжают наступление на Северском направлении, приближая полное освобождение Донецкой Народной Республики.

Также отряд "О" пополнил свой арсенал очередной партией вооружения, которое бросили убегающие от "Отважных" боевики ВСУ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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