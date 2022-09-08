Батальон "Пятнашка" противостоит ВСУ на Авдеевском направлении

Члены интернационального подразделения "Пятнашка" сохраняют позиции на Авдеевском направлении. Бойцы провоцируют ВСУ на боестолкновения, в результате чего удаётся вскрыть местоположение позиций противника. Позже артиллерия ДНР наносит по ним удары.

Бойцы Народной республики применяют 155-мм орудия "Гиацинт". Огневое поражение наносится при плотном взаимодействии с разведкой и БПЛА. В результате слаженных действий пехота продвигается вперёд, пишет "Русская весна".

Ранее также сообщалось о боевых успехах ВС РФ и бойцов ополчения на Авдеевском, Горловском и Угледарском направлениях.