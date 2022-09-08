Члены интернационального подразделения "Пятнашка" сохраняют позиции на Авдеевском направлении. Бойцы провоцируют ВСУ на боестолкновения, в результате чего удаётся вскрыть местоположение позиций противника. Позже артиллерия ДНР наносит по ним удары.
Бойцы Народной республики применяют 155-мм орудия "Гиацинт". Огневое поражение наносится при плотном взаимодействии с разведкой и БПЛА. В результате слаженных действий пехота продвигается вперёд, пишет "Русская весна".
Ранее также сообщалось о боевых успехах ВС РФ и бойцов ополчения на Авдеевском, Горловском и Угледарском направлениях.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.