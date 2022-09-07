Союзные силы громят боевиков ВСУ на Авдеевском направлении

Хотя сейчас всё внимание приковано к Херсонскому и Харьковскому направлениям, на фронтах есть другие хорошие новости.

ВС РФ и бойцы ополчения "давят противника" на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера глава пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

"Идёт зачистка "Муравейников" и бывшей украинской воинской части ПВО. Также есть успехи на Горловском и Угледарском направлениях", — сообщил он.