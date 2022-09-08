Леонков заявил, что ВС РФ готовятся пресечь "наскок" ВСУ под Харьковом

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, что активность украинской армии сойдёт на нет через пару дней. Он отметил, что ключевую роль на Харьковском направлении играет авиация, которая способна пресечь подтягивание резервов ВСУ.

"Да, у них есть ПЗРК, некоторые наши вертолёты получили повреждения, но ПЗРК бьют до четырёх километров. С высоты можно их накрывать, и это сейчас делается", — объяснил эксперт.

В ближайшее время в район активных боевых действий придут российские резервы, в числе которых артиллерия и танки. Тогда украинские войска станут менее активными и контрнаступление будет пресечено, считает Леонков.

"Весь этот наскок, который они совершили и о котором растрезвонили по всему миру, сойдет на нет через двое-трое суток", — отметил эксперт в эфире "Соловьёв LIVE".