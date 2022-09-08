Генштаб ВСУ заявил об "отбитых атаках", но умолчал о наступлении под Балаклеей

Генеральный штаб украинской армии в утренней сводке сообщил о серии атак, предпринятых в Донбассе, со стороны российских войск.

Союзные силы наносят удары по позициям ВСУ в районе Артёмовска, Северска, Соледара, а также около Марьинки и Авдеевки. Применяются миномёты и ствольная артиллерия в населённых пунктах Константиновка, Нью-Йорк, Красногоровка, Весёлое. В сводке сообщается, что ВСУ отбили атаки в районе Зайцева и Майорска.

Также в Киеве заявили, что опасность нанесения ракетных ударов со стороны Белоруссии сохраняется. Однако Генштаб ВСУ никак не прокомментировал контрнаступательные действия на Южном направлении в районе Балаклеи.