Прилепин о последствиях контрнаступления ВСУ под Харьковом: ещё больше оружия

Общественный деятель Захар Прилепин не исключает, что контрнаступательные действия украинской армии на Харьковском направлении могут привести к неприятным последствиям. Западные кураторы Киева воодушевятся активностью ВСУ и передадут на Украину ещё больше вооружений, считает писатель.

"Чем бы ни закончилось наступление ВСУ на Харьковском направлении (даже если они "планово" отойдут) — увеличение поставок оружия и новые финансовые транши Украине теперь гарантированы", — написал он в своём Telegram-канале.

Прилепин полагает, что это может предотвратить только успешное окружение подразделений ВСУ или стремительное контрнаступление союзные сил.