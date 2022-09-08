В США назвали отвлекающим манёвром наступление ВСУ под Херсоном

В американской прессе выступили с комментариями по поводу последних событий под Харьковом и Херсоном. Эксперты считают, что успехи, достигнутые российскими войсками "сошли на нет" к седьмому месяцу специальной военной операции.

Начав контрнаступление на юге, украинские вооружённые силы попытались перехватить инициативу, добившись при этом минимальных успехов. Они смогли отбить два села и вывести из строя несколько мостов, используемых РФ для снабжения своих войск, цитирует американских пропагандистов издание "Военное дело".

Эксперты заявили, что под Херсоном Украина провела обманный манёвр и заставила ВС РФ перебросить большую часть своих войск именно на это направление. Они добавили, что на самом деле украинский прорыв начался на Харьковском направлении.

Ранее аналитики из Института изучения войны раскрыли тактику, которую ВСУ использовали при наступлении на Балаклею.