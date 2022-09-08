Подберёзкин: никакого наступления ВСУ нет, Россия сжигает их последние резервы

Никакого наступления украинской армии на Балаклею нет. Идёт перемалывание оставшихся резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал политолог Алексей Подберёзкин.

Эксперт считает, что происходящее сейчас на Харьковском направлении — всего лишь имитация подвижности фронта, которая президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна, чтобы запросить больше тяжёлого вооружения. Но оружие Запада и боеприпасы выправить ситуацию не помогут, заметил аналитик в интервью "Украине.ру".

Киевский режим не глядя бросает в бой последние резервы, пояснил собеседник издания.

По его мнению, они ещё могут кинуть два женских батальона, сделав, например, из них диверсионно-разведывательную группу, заражённую сифилисом или СПИДом. Однако никакого оперативного результата это не даст.

Данная история выгодна Зеленскому, так как ему за неё платят, и американцам. Но она невыгодна европейцам, хотя их никто не спрашивает, заключил политолог.