Никакого наступления украинской армии на Балаклею нет. Идёт перемалывание оставшихся резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал политолог Алексей Подберёзкин.
Эксперт считает, что происходящее сейчас на Харьковском направлении — всего лишь имитация подвижности фронта, которая президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна, чтобы запросить больше тяжёлого вооружения. Но оружие Запада и боеприпасы выправить ситуацию не помогут, заметил аналитик в интервью "Украине.ру".
Киевский режим не глядя бросает в бой последние резервы, пояснил собеседник издания.
По его мнению, они ещё могут кинуть два женских батальона, сделав, например, из них диверсионно-разведывательную группу, заражённую сифилисом или СПИДом. Однако никакого оперативного результата это не даст.
Данная история выгодна Зеленскому, так как ему за неё платят, и американцам. Но она невыгодна европейцам, хотя их никто не спрашивает, заключил политолог.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.