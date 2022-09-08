Сводный отряд Росгвардии в составе СОБР из Самары и Уфы выведен из Балаклеи, где они держали героическую оборону двое суток. Об этом сообщают военные корреспонденты.
Отмечается, что место росгвардейцев заняли военные российской армии.
В результате тяжёлых продолжительных боёв с превосходящими силами противника у спецназа Росгвардии есть убитые и раненые, пишет издание "Русская Весна".
Была информация, что у спецназовцев почти нет потерь, а только несколько раненых. Это оказалось фейком.
Ранее американские военные аналитики из Института изучения войны заявили, что украинские войска использовали под Балаклеей "тактическую внезапность".
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.