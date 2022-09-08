Спецназ Росгвардии выведен из Балаклеи: есть потери

Сводный отряд Росгвардии в составе СОБР из Самары и Уфы выведен из Балаклеи, где они держали героическую оборону двое суток. Об этом сообщают военные корреспонденты.

Отмечается, что место росгвардейцев заняли военные российской армии.

В результате тяжёлых продолжительных боёв с превосходящими силами противника у спецназа Росгвардии есть убитые и раненые, пишет издание "Русская Весна".

Была информация, что у спецназовцев почти нет потерь, а только несколько раненых. Это оказалось фейком.

Ранее американские военные аналитики из Института изучения войны заявили, что украинские войска использовали под Балаклеей "тактическую внезапность".