ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею

Украинские войска под Балаклеей продвинулись на 20 километров вглубь российских позиций и контролируют 400 квадратных километров территории. Такой вывод сделали эксперты из Института изучения войны (ISW) США в своём новом отчёте.

Американские аналитики заметили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), вероятно, используют переброску российских войск на Южную ось для проведения авантюристического, но очень эффективного контрнаступления к северо-западу от Изюма.

Эксперты также считают, что ВСУ использовали при наступлении тактическую внезапность.

По их мнению, группировка российских войск в этом районе была укомплектована недостаточно из-за предыдущих развёртываний российских войск для освобождения оставшейся части Донецкой области и поддержки южного направления.