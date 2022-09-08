Наступление ВСУ застопорилось, но главное сражение у Балаклеи ещё впереди

Наступление украинской армии под Харьковом замедлилось из-за подхода российских резервов, однако основные боевые действия сражения за Балаклею еще не начинались, сообщает EADaily.

Военный журналист Юрий Подоляка отметил, что боевики ВСУ пытались прощупать оборону союзных войск около населённых пунктов Шевченково и Балаклея. Однако после подхода резервов ВС РФ перспективы противника заметно ухудшились.

"Теперь мы можем готовиться к сражению с главными силами противника, которые, выйдя вчера из Харькова, по состоянию на 12.00 08.09 пока в бой еще не вступали, но сосредоточены на удалении 10-25 км от линии фронта", — заявил эксперт.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил информацию наступления группировки ВСУ в районе Балаклеи и отметил, что войска попытались взять город в окружение.

"Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны — и затем они были снова отброшены. Город находится под нашим контролем", — заявил он.