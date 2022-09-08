Боец "Сомали" показал обугленные останки в Песках и призвал боевиков ВСУ сдаться

Бойцы батальона "Сомали" Народной Милиции ДНР продемонстрировали реальное положение украинской армии. Киевское руководство не признаёт, что солдаты ВСУ погибли в ходе боевых действий в населённом пункте Пески. Военный корреспондент Управления НМ ДНР Олег Никитин заявил, что основанием для этого является статус погибших — они мобилизованы.

Военкор показал бывшие позиции украинских формирований, где всё ещё находятся обугленные останки солдат, которые были уничтожены огнём системы ТОС-1А "Солнцепёк".

Боец "Сомали" с позывным "Философ" обратился к военнослужащим ВСУ и призвал их сложить оружие и сдаться в плен, пока "есть такая возможность".

"Методов и способов вас достать множество. Если кто-то питает иллюзии, что у него получится где-то спрятаться, в каком-то бункере, подвале, то у вас не получится. Это мы продемонстрировали в Мариуполе, еще раз показали в Песках", — сказал военный.