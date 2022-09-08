Кнутов: наступление ВСУ на Балаклею обернётся провалом из-за неверной стратегии

Ночью союзные силы России и Народной милиции предприняли активные контрнаступательные действия в Балаклее, в результате чего ВСУ был нанесён достаточно серьёзный урон. Сейчас в регионе идут ожесточённые бои. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru. На данный момент город находится под контролем российской армии, отметил он.

"С одной стороны, мы пытаемся сдержать прорыв, наступление. С другой стороны, киевский режим пытается прорваться для того, чтобы Балаклея была окружена", — сообщил эксперт.

Союзные силы применили ракетную технику и стянули дополнительные резервы. По мнению Кнутова, у ВСУ практически нет шансов на успех во время наступления, поскольку поддержка со стороны тяжёлой артиллерии серьёзно сократилась. Более того, переброска дополнительных артиллерийских систем и активное применение авиации позволит ВС РФ нанести серьёзный ущерб противнику.

"Если мы срежем вклинивание украинских войск, то группировка ВСУ окажется в окружении и понесёт тяжёлые потери. Поэтому многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в ближайшие день-два", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Также военный эксперт прокомментировал обстановку в других регионах и сообщил, что активное наступление идёт на Донбасском направлении. Он подчеркнул, что продвижение российской армии довольно сдержанное, однако все цели спецоперации выполняются успешно.

"Есть перспектива окружения Артёмовска. Сейчас наши войска двигаются в сторону Первомайска", — указал Кнутов.

Если говорить о Херсонском направлении, там противник понёс очень большие потери в личном составе — до четырёх тысяч убитыми, отметил эксперт. По его мнению, украинские боевики больше не рискнут снова атаковать этот регион.

Главное преимущество Украины заключается в том, что численность армии составляет около одного миллиона человек, из которых только 300 тысяч профессиональные солдаты, остальные — балласт, заявил Кнутов. Поэтому киевское руководство бросает этот балласт в качестве "пушечного мяса" на Херсонском направлении, считает эксперт.

"Вот такая цена за определённые победы — цена сотнями, может быть, тысячами человеческих жизней. На Харьковском направлении немножко другая тактика: они сумели перебросить туда достаточное количество бронетехники, артиллерийские системы. Но за счёт того, что пехота оторвалась от артиллерии, она стала уязвима. Мы эту возможность должны сейчас использовать", — заключил собеседник Pravda.Ru.