Подоляка: ВСУ совершили роковую ошибку при наступлении под Херсоном и Балаклеей

Военный журналист Юрий Подоляка полагает, что украинские войска ввели в заблуждение союзные силы России и Народной милиции, применив при наступлении новую стратегию. Боевики ВСУ наносили удары не танковыми колоннами, а лёгкими пехотными подразделениями. Однако тактика украинской армии обернулась для них проблемой, отметил эксперт.

"Да, они заняли определённые рубежи. Но ни одна критически важная точка нами не сдана. Балаклея наша, связка дорог в районе Шевченково наша, стратегический мост восточнее Балаклеи тоже наш. Теперь у противника проблема. Его лёгкие силы заняли эти позиции. Наши резервы выдвигаются. И, чтобы удержаться, им нужно тоже выдвигать тяжёлые силы", — сказал Подоляка в программе "Время покажет".

Эксперт считает, что некоторые преимущества, которые есть у Киева на Харьковском направлении, обернутся против ВСУ. Пока боевики будут разворачивать системы на новых позициях, российские войска нанесут удары всеми доступными средствами.