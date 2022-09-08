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Армия России и силы Донбасса закрепляются в Соледаре

Силовые структуры

Объединённая армия России и сил Донбасса закрепляется в Соледаре.

Союзные силы готовятся полностью взять под контроль этот город Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что российские Вооружённые силы уничтожают националистов и укрепляются в населённом пункте.

"После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе", — пишет в своём аккаунте мессенджера лидер Чечни.

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Армия России и силы Донбасса закрепляются в Соледаре
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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