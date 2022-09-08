Объединённая армия России и сил Донбасса закрепляется в Соледаре.
Союзные силы готовятся полностью взять под контроль этот город Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что российские Вооружённые силы уничтожают националистов и укрепляются в населённом пункте.
"После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе", — пишет в своём аккаунте мессенджера лидер Чечни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.