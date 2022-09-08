Дандыкин: украинское наступление под Балаклеей обречено на провал

Наступление сил националистов под Балаклеей в Харьковской области обречено на провал.

Об этом сообщил военный обозреватель Василий Дандыкин Telegram-каналу "Иди и смотри".

По его словам, наступать намного труднее, чем обороняться, а значит, украинские боевики просто не смогут это полноценно сделать.

"Это из той же области, что и наступление на Николаевско-Херсонском направлении, я не сомневаюсь, что наступление захлебнётся, украинские войска понесут огромные потери. Потому что наступать — не обороняться", — подытожил эксперт Дандыкин.

Ранее сообщалось, что армия России контролируют Балаклею, но гарнизон якобы выходит из города.