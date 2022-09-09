Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором ВСУ отчитываются о взятии города Балаклея Харьковской области.
На кадрах украинские военнослужащие подняли жёлто-голубой флаг на крыше высокого здания. На видео представитель ВСУ заявляет, что "приказ выполнен", а Балаклея взята "под контроль".
Военнослужащий в полном обмундировании называет время — 16:00.
"Всё на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя!" — подписал видео президент Украины.
Ранее в сети появились кадры, на которых украинские военные сидят на автобусной остановке в Балаклее и говорят о том, что ждут маршрутку на Белгород.
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