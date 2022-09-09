Зеленский показал кадры торжества ВСУ в Балаклее: Флаг Украины в вольном городе

Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором ВСУ отчитываются о взятии города Балаклея Харьковской области.

На кадрах украинские военнослужащие подняли жёлто-голубой флаг на крыше высокого здания. На видео представитель ВСУ заявляет, что "приказ выполнен", а Балаклея взята "под контроль".

Военнослужащий в полном обмундировании называет время — 16:00.

"Всё на своих местах. Флаг Украины в вольном украинском городе под вольным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя!" — подписал видео президент Украины.

Ранее в сети появились кадры, на которых украинские военные сидят на автобусной остановке в Балаклее и говорят о том, что ждут маршрутку на Белгород.