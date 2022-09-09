Кнутов: США применят против РФ ядерное оружие, а потом предложат заключить мир

После того, как Россия победит в СВО, Вашингтон применит против РФ ядерное оружие, а потом предложит заключить мир на своих условиях.

Однако эта стратегия США не учитывает русский национальный характер, заявил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее в Соединённых Штатах заявляли, что в случае кардинальной победы ВС РФ в спецоперации, сухопутные войска и боевая авиация США могут напрямую вмешаться в конфликт.

"В последнее время американские СМИ всё чаще пишут о применении тактического ядерного оружия. Мол, либо РФ применит ядерное оружие, либо одержит победу, и США придётся применить ЯО. Причём у них есть специальная стратегия для выхода из такой ситуации. После применения ядерного оружия Штаты хотят заключить мирное соглашение на своих условиях. Примерно такая стратегия была у них в отношении Японии. Стратегия эта называется "эскалация ради деэскалации", — в интервью "Украина.ру" отметил аналитик.

По его словам, эту стратегию придумали при Дональде Трампе, он умеет жестоким давлением на конкурентов заставлять их вести бизнес на выгодных ему условиях.

Однако это глупая стратегия, которая не учитывает российский национальный характер, Белый дом ошибочно полагает, что "русские должны встать на колени перед янки вместо того, чтобы ответить", подытожил Кнутов.