Пентагон отказался комментировать возможные поставки Киеву танков Abrams

Министерство обороны США не стало комментировать возможные поставки танков Abrams Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.

"У нас сейчас нет никаких объявлений. Мы не спекулируем на содержании пакетов помощи Украине до их официального объявления", — заявили в Пентагоне.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Вооружённые силы Украины ожидают от Вашингтона и Берлина поставки танков Leopard 2 и Abrams.

Позже замглавы агентства по сотрудничеству и обороне Соединённых Штатов Джед Роял отметил, что он не обладает информацией о том, что западные страны намерены поставить киевскому режиму танки.