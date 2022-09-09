Российское командование может применить ядерное оружие в том случае, если альянс НАТО полноценно вступит в военный конфликт на Украине.
Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
"До применения ядерного оружия может дойти только в случае полноценного вступления НАТО в военные действия с Россией на Украине. Сейчас польские войска воюют против России под видом ЧВК и добровольцев", — в интервью "Украина.ру" заявил обозреватель.
По его словам, если ранее Вашингтон перед масштабными поставками вооружения киевскому режиму комментировал, что якобы не хочет расширения эскалации с Москвой, и только хочет, чтобы киевская власть сохранилась и было бы подписано мирное соглашение на приемлемых условиях, то сегодня эта риторика Соединённых Штатов пропала.
Теперь Белый дом разговаривает нагло: "Россию надо растоптать, задавить, и побыстрее", подытожил Кнутов.
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