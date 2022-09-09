Гвардейцы-мотострелки бьют по бовикам ВСУ на Харьковском направлении

Российские гвардейцы-мотострелки наносят удары по военной технике и живой силе националистов ВСУ на Харьковском направлении.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Боевики украинской армии сейчас заметно активизировались на фоне вчерашнего наступления на Балаклею, пишут военкоры.

Как уже сообщалось, в ночь на 9 сентября российскими Вооружёнными силами был нанесён массированный ракетный удар по Харькову и пригороду. Также военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ночью значительные резервы российских войск переброшены в Харьковскую область.

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