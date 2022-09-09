Арестович: победить украинскую армию смог бы только Сталин

Главный украинский пропагандист Алексей Арестович заявил, что российская армия слишком малочисленна для победы на Украине, но Сталин не сделал бы такой ошибки.

В своём очередном обращении советник администрации украинского президента отметил, что подразделениям ВС РФ, которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине, не хватает личного состава. По его мнению, 170-тысячная группировка не сможет справиться с ВСУ.

"Сталин в своё время, чтобы всё это завоевать, создал четыре Украинских фронта численностью 2,5 млн человек", — напомнил Арестович.

Он забыл, что российская армия значительно превосходит украинские войска по количеству артиллерии, а также успешно применяет крылатые ракеты и другое высокоточное оружие, сохраняя жизни солдат.

Например, ночью 9 сентября в результате ракетной атаки была уничтожена база обеспечения ВСУ в Чугуеве, и теперь перешедшие в наступление под Харьковом боевики лишились снабжения.