ВСУ в Харьковской области лишились поддержки: уничтожена военная база в Чугуеве

Наступающие на Харьковскую область украинские боевики остались без материальной поддержки. Ударом ВСК РФ уничтожена основная база обеспечения ВСУ в Чугуеве.

Чугуев был выбран Генштабом ВСУ в качестве центрального звена для контрнаступления. Именно через этот населённый пункт снабжали подразделения националистов, которых Киев бросил в направлении Балаклеи и Купянска.

В ночь на 9 сентября по военной базе в городе был нанесен массированный удар, и теперь наступающие части боевиков остались без горючего, боеприпасов и оружия, пишет издание "Военное обозрение".

Днем ранее высокоточным оружием был уничтожен военный завод в Харькове, где украинская армия хранила иностранную военную технику, и склад горюче-смазочных материалов под Днепропетровском.