Стремоусов: часть участников контрнаступления ВСУ на Херсон взята в плен

Часть украинских боевиков, предпринявших попытку контрнаступления на Херсонскую область, взята в плен. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили поставленные Польшей танки на херсонское направление. Эти боевые машины были уничтожены союзными войсками.

"Пленные есть. Я их лично видел", — подтвердил Стремоусов.

Он добавил, что украинская армия, пытаясь пойти в контратаку на Херсон, потеряла более трёх тысяч солдат.