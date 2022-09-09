Часть украинских боевиков, предпринявших попытку контрнаступления на Херсонскую область, взята в плен. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили поставленные Польшей танки на херсонское направление. Эти боевые машины были уничтожены союзными войсками.
"Пленные есть. Я их лично видел", — подтвердил Стремоусов.
Он добавил, что украинская армия, пытаясь пойти в контратаку на Херсон, потеряла более трёх тысяч солдат.
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