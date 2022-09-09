Руководству США не следует брать за правило рассекречивание разведывательных данных. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.
На конференции по кибербезопасности в Вашингтоне он напомнил, что американский лидер Джо Байден ранее принял решение выборочно обнародовать информацию ЦРУ о российской спецоперации на Украине.
"Мы должны рассматривать это в качестве исключения, а не правила", — подчеркнул Бёрнс.
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