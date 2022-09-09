Глава ЦРУ Бёрнс призвал не брать за правило рассекречивание разведданных США

Руководству США не следует брать за правило рассекречивание разведывательных данных. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.

На конференции по кибербезопасности в Вашингтоне он напомнил, что американский лидер Джо Байден ранее принял решение выборочно обнародовать информацию ЦРУ о российской спецоперации на Украине.

"Мы должны рассматривать это в качестве исключения, а не правила", — подчеркнул Бёрнс.