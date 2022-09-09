Военкор Пегов: возобновились бои за Шевченково, боевики зашли на окраину посёлка

Утром 9 сентября вновь разгорелся бой за населённый пункт Шевченково в Харьковской области, сообщил российский военный корреспондент Семён Пегов.

Украинские боевики предприняли очередную попытку штурма и сумели закрепиться на окраинах посёлка, уточнил репортёр, ссылаясь на собственные источники.

"Населённый пункт снова может перейти из рук в руки", — предположил Пегов.

Посёлок Шевченково располагается недалеко от Купянска, и ему отведена важная роль в логистической цепочке снабжения изюмского гарнизона, отметил журналист.

Ранее военный эксперт пояснил, почему в сводках российского Министерства обороны уделяется мало внимания происходящему в городе Балаклея Харьковской области.