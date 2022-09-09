Утром 9 сентября вновь разгорелся бой за населённый пункт Шевченково в Харьковской области, сообщил российский военный корреспондент Семён Пегов.
Украинские боевики предприняли очередную попытку штурма и сумели закрепиться на окраинах посёлка, уточнил репортёр, ссылаясь на собственные источники.
"Населённый пункт снова может перейти из рук в руки", — предположил Пегов.
Посёлок Шевченково располагается недалеко от Купянска, и ему отведена важная роль в логистической цепочке снабжения изюмского гарнизона, отметил журналист.
Ранее военный эксперт пояснил, почему в сводках российского Министерства обороны уделяется мало внимания происходящему в городе Балаклея Харьковской области.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.