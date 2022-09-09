Подбёрезкин объяснил, почему Минобороны РФ не говорит о ситуации в Балаклее

Военный эксперт Алексей Подберёзкин объяснил, почему Минобороны РФ не упоминает об изюмско-балаклейском направлении в регулярных сводках.

В социальных сетях и Telegram-каналах 8 сентября появилось множество противоречивой информация о ситуации в Балаклее. По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО, в населённом пункте произошло крупное боестолкновение с украинскими националистами, но подобные бои во время СВО происходят регулярно.

"Когда нет сплошной линии фронта, то на какое-то время возможны концентрация сил и вытеснение какой-то группировки. Тактически это приносит малозаметные результаты", — отметил эксперт в интервью порталу "Украина.Ру".

Судить об итогах действий одной из противоборствующих сторон стоит спустя сутки, так как ситуация может быстро измениться. Поэтому, уверен Подберёзкин, сегодня-завтра российское оборонное ведомство огласит полные данные о происходящем на этом участке фронта.

Ранее американский историк предупредил, что украинская армия сможет пережить лишь несколько наступлений, похожих на атаку Балаклеи, но после этого у ВСУ кончатся солдаты.