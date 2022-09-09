Военкор Руденко: ВСУ наступлением под Балаклеей загоняют себя в котёл

Прорыв украинскими боевиками линии фронта около Балаклеи приведёт к тому, что большое количество подразделений ВСУ будет окружено и уничтожено.

Накануне стало известно, что украинские войска начали масштабное контрнаступление в Харьковской области. Пока Генштаб ВСУ хвалится скоростью продвижения частей, подразделения националистов всё дальше уходят от тылового снабжения, рискуя попасть в окружение.

"Если это план по загону стада в котёл, это гениально", — заявил российский военный корреспондент Андрей Руденко.

Он предположил, что в контрнаступлении участвуют по десять тысяч подготовленных военных, прошедших обучение в Великобритании.

Ранее сообщалось о ракетном ударе ВСК РФ, которым была уничтожена основная база обеспечения ВСУ в Чугуеве, а значит наступающие боевики остались без горючего, боеприпасов и оружия.