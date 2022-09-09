Прилепин: Изюму срочно нужно подкрепление, сил не хватает

В Изюме (Харьковская область) не хватает личного состава ВС РФ для полноценной обороны.

Об этом сообщил российский писатель ополченец и политик Захар Прилепин.

"Срочно нужны резервы в Изюм. Имеющихся в городе сил недостаточно для поставленных задач. Резервы идут на Купянск, в Изюме резервов пока не видят. Убедительная просьба не превращать Изюм в Брестскую крепость. Люди будут стоять, но у людей за спиной Россия, где 150 миллионов человек и двухмиллионная армия. Хотелось бы различать всё это из Изюма", — ссылаясь на источники с мест, в Telegram-канале пишет публицист.

По его словам, сейчас там находится большое количество местных жителей, которые помогали местной администрации, и они тоже ждут помощи.

Telegram-канал "Рыбарь" подтверждает, что сил армии РФ и ЛДНР на том направлении пока недостаточно.